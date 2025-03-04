04 Mart 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Ordu'da heyelan anı kamerada: Karayolu ulaşıma kapandı!
Ordu’da heyelan anı kamerada: Karayolu ulaşıma kapandı!

Ordu'da heyelan anı kamerada: Karayolu ulaşıma kapandı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.03.2025 20:59
Edinilen bilgiye göre, Ordu'nun Aybastı ile Fatsa ilçesini birbirine bağlayan karayolunda, Kabataş ile Çatalpınar arasındaki Sayacatürk mevkisinde heyelan meydana geldi. Heyelanın ardından dev kaya parçalarının yola düşmesi sonucu karayolu trafiğe kapandı. Heyelan nedeniyle bölgede ulaşım tamamen dururken, karayolunda ise araç trafiği oluştu. Ulaşıma kapanan yol için bölgede çalışma başlatıldı, bu esnada bölgede bulunan alternatif bir yoldan ulaşım sağlanmaya başlandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ordu’da heyelan anı kamerada: Karayolu ulaşıma kapandı!
Ordu’da heyelan anı kamerada!
Ordu'da heyelan anı kamerada!
Gaziosmanpaşa’da boş evler kundaklanıyor iddiası!
Gaziosmanpaşa’da "boş evler kundaklanıyor" iddiası!
Minik Sıla’ya yapılan vahşet belgelerle ortaya çıktı!
Minik Sıla’ya yapılan vahşet belgelerle ortaya çıktı!
Kuş avlarken tüfek ateş aldı! 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!
Kuş avlarken tüfek ateş aldı! 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!
Çalışmayan otomobili iterken kaza yaptılar!
Çalışmayan otomobili iterken kaza yaptılar!
Türkiye Yunanistan sınırına duvar örülüyor!
Türkiye Yunanistan sınırına duvar örülüyor!
Pazarcı esnafı alevlerin arasından 3 kişiyi kurtardı!
Pazarcı esnafı alevlerin arasından 3 kişiyi kurtardı!
Malatya’da TOKİ konutlarında iftar hazırlığı!
Malatya'da TOKİ konutlarında iftar hazırlığı!
15 yaşındaki kıza okul çıkışı bıçaklı saldırı!
15 yaşındaki kıza okul çıkışı bıçaklı saldırı!
Husumetli iki aile arasında sokak ortasında kavga
Husumetli iki aile arasında sokak ortasında kavga
İshak Seydi köyünde bambaşka bir hayat var!
İshak Seydi köyünde bambaşka bir hayat var!
A Haber Pain D’epices’in yapıldığı ünlü kasabada
A Haber Pain D'epices’in yapıldığı ünlü kasabada
Daha Fazla Video Göster