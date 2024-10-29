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Ordu'da gün doğumunda

Ordu'da gün doğumunda "ay-yıldız" silüeti böyle görüntülendi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.10.2024 10:33
Ordu’nun Fatsa ilçesinde sahilde gün doğumu çekmek isteyen Mehmet Argın bulutlara yansıyan ay yıldız silüetini kayda aldı. Argın, "Videoyu çekerken farkında değildim." dedi.
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