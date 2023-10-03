Onlarcası kıyıya vurdu! Amazon’da su sıcaklığı 39 dereceye yükseldi

Dünyanın en büyük nehri olan Amazon'da, su seviyesi son iki haftadır olağanüstü bir şekilde düşüyor. Tarihi kuraklığın yaşandığı Tefe Gölü'nde, kitlesel tatlı su yunusu ölümleri görülüyor.

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