23 Şubat 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Onlar mutlu sonların kahramanıydı bu kez öyle olmadı! UMKE gönüllüsü ebelerin aklı deprem bölgesinde kaldı

Onlar mutlu sonların kahramanıydı bu kez öyle olmadı! UMKE gönüllüsü ebelerin aklı deprem bölgesinde kaldı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.02.2023 16:43
Türkiye 6 Şubat’ta asrın felaketiyle sarsıldı. Yaşanan dehşette Türkiye tek yürek oldu. Deprem bölgesindeki yaralılara müdahalede görev yapan gönüllü ebeler, meslek hayatlarının en zor anlarını yaşadıklarını ifade ettikleri günleri geride bırakarak görevlerinin başına dönseler de, akıllarının ve kalplerinin hala bölgede kaldığını ifade etti.
Kalpleri ve akılları deprem bölgesinde kaldı!
Kalpleri ve akılları deprem bölgesinde kaldı!
Enkaz alanı ’dağ’ gibi yükseliyor!
Enkaz alanı 'dağ' gibi yükseliyor!
408 evler depremde hasar görmedi
408 evler depremde hasar görmedi
Enkaz altında kabus!
Enkaz altında kabus!
Antakya fayının tümü kırıldı mı?
Antakya fayının tümü kırıldı mı?
7,7’lik depremin yeni görüntüsü
7,7'lik depremin yeni görüntüsü
Enkaz altında 63 saat!
Enkaz altında 63 saat!
Sokak ortasında görünce gözlerine inanamadılar!
Sokak ortasında görünce gözlerine inanamadılar!
Enkaz alanı ’dağ’ gibi yükseliyor!
Enkaz alanı 'dağ' gibi yükseliyor!
Depremde yaşadıkları dehşete düşürdü!
Depremde yaşadıkları dehşete düşürdü!
Şelaleye giren aile dehşeti yaşadı
Şelaleye giren aile dehşeti yaşadı
Yılların birikimi o ayakkabıdaydı! Yanlışlıkla...
Yılların birikimi o ayakkabıdaydı! Yanlışlıkla...
Daha Fazla Video Göster