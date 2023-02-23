Onlar mutlu sonların kahramanıydı bu kez öyle olmadı! UMKE gönüllüsü ebelerin aklı deprem bölgesinde kaldı

Türkiye 6 Şubat’ta asrın felaketiyle sarsıldı. Yaşanan dehşette Türkiye tek yürek oldu. Deprem bölgesindeki yaralılara müdahalede görev yapan gönüllü ebeler, meslek hayatlarının en zor anlarını yaşadıklarını ifade ettikleri günleri geride bırakarak görevlerinin başına dönseler de, akıllarının ve kalplerinin hala bölgede kaldığını ifade etti.