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Önce sevdi sonra yerden yere vurdu! Kediye eziyet eden şahıs yakalandı

Önce sevdi sonra yerden yere vurdu! Kediye eziyet eden şahıs yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.08.2025 00:47
Edinilen bilgiye göre olay, Başakşehir Başak Mahallesi Yeditepe Evleri Sitesi'nde meydana geldi. Bir şahıs kucağına aldığı kediyi apartman girişine getirerek yere koydu. Ardından şahıs, sevdiği kediyi kuyruğundan tutarak yerden yere vurdu. Cani adam, köşeye sıkıştırdığı kediyi, tekmeler savurdu. Büyük korku yaşayan kedi, acıyla sıçradı. Kaçmaya çalışan kediye yapılanları gören başka biri tepki gösterirken, kedi kapının açılmasıyla güçlükle dışarı çıktı. Dehşet anları ise kameraya yansırken, veterinere götürülen kedi öldü. İhbar üzerine çalışma yapan polis ekipleri, şüphelinin Burak A. isimli şahıs olduğunu tespit etti. Kediyi öldüren şahıs, adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki sorgusu sürüyor. Olay hakkında konuşan kedinin sahibi Serpil Daşçı Pilavcı, "Ben bu adamın gerçekten içeriden çıkmasını istemiyorum. Yarın savcılığa çıkarılacak, ifadesi alınacak. Ama bunun ifadesi ne olabilir? Yerden yere çarptı. Veteriner söyledi, iç organlarını parçalamış kedimin. Altı yıldır bizimleydi, doğduğundan beri. Bunu bir insan yapamaz. Bir çocuğa da yapabilirdi bunu" dedi.
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Önce sevdi sonra yerden yere vurdu! Kediye eziyet eden şahıs yakalandı
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