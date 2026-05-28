AK Parti ve CHP'den 3 bayram sonra bayramlaşma

Ankara'da siyasetin kalbi bayramın ikinci gününde geleneksel bayramlaşma ziyaretleriyle atıyor. AK Parti Genel Merkezi’nde 16 siyasi parti temsilcileri ağırlanacak. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ile 3 bayram aradan sonra gerçekleşen ilk yüz yüze temas siyaset kulislerini hareketlendirdi. Görüşmelerde hem iç siyasetin hem de bölgedeki sıcak gelişmelerin değerlendirilmesi bekleniyor. A Haber muhabiri Kübra Bal, sıcak gelişmenin ayrıntılarını A Haber ekranlarında aktardı.