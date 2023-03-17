17 Mart 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Önce kurtarıldılar sonra kurtardılar! İtfaiye erleri o anları anlattı

Önce kurtarıldılar sonra kurtardılar! İtfaiye erleri o anları anlattı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.03.2023 09:19
Şanlıurfa'da sel felaketine uğrayanları kurtarmak için harekete geçen itfaiye ekibi otoyolda mahsur kaldı. İtfaiye erlerinin imdadına yine mesai arkadaşları koştu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Komşularına kızan kadından ilginç ilan!
Komşularına kızan kadından ilginç ilan!
İtfaiye erleri o anları anlattı
İtfaiye erleri o anları anlattı
Pegasus pilotunun savunması ortaya çıktı!
Pegasus pilotunun savunması ortaya çıktı!
Bina dayanıklılık testi nasıl yapılmalı?
Bina dayanıklılık testi nasıl yapılmalı?
Genç kadının sır ölümü!
Genç kadının sır ölümü!
Türkiye bu görüntüyü konuşmuştu!
Türkiye bu görüntüyü konuşmuştu!
Art arda depremler ne anlama geliyor?
Art arda depremler ne anlama geliyor?
Bolu’da 4.8 büyüklüğünde deprem
Bolu'da 4.8 büyüklüğünde deprem
Binbir surat cezaevinden 12 gün sonra...
"Binbir surat" cezaevinden 12 gün sonra...
Uzman isimden korkutan tahmin!
Uzman isimden korkutan tahmin!
Deprem korkusu göçü tetikledi!
Deprem korkusu göçü tetikledi!
Cizre’de 2,5 milyon liralık kapkaç kamerada!
Cizre'de 2,5 milyon liralık kapkaç kamerada!
Daha Fazla Video Göster