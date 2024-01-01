Onbeşli Eren’in hikayesi! Yaşasaydı 22 yaşında olacaktı

Eren Bülbül, henüz 15 yaşındayken Trabzon'un Maçka ilçesinde terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit oldu. Çevresindekilere yaptığı yardımlarla tanınıyordu bu genç kahraman. Şehit Eren Bülbül'ün bugün doğum günü, yaşasaydı 22 yaşında olacaktı. Şimdi vatanına ve milletine bağlı olan Karadeniz'in yiğit genci Onbeşli Eren'in hikayesi geliyor ekranlara.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN