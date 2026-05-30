Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yıl sonra makam koltuğunda

Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında eşi benzeri görülmemiş bir siyasi deprem yaşanıyor! Yargıdan çıkan "mutlak butlan" kararı sonrası siyasetin rotası bir anda değişirken, Kemal Kılıçdaroğlu tam 2,5 yıl aradan sonra CHP Genel Merkezi’ne adeta gövde gösterisiyle geri döndü. Bir yanda 12. kattaki makam odasına yerleşen Kılıçdaroğlu, diğer yanda Güvenpark’ta destekçileriyle buluşan Özgür Özel... Başkent Ankara’da siyasetin tansiyonu hiç olmadığı kadar yüksek! İşte adım adım CHP’deki o sıcak temas ve "arınma" savaşının tüm detayları...