Çamlıca Gişeleri'nde bayram yoğunluğu nasıl?

Kurban Bayramı tatilinin son gününde Türkiye genelinde dönüş yolculuğu çileye dönüştü! Milyonlarca vatandaşın aynı anda yollara düşmesiyle kilit noktalar felç oldu. İstanbul’un can damarı olan köprülerde ve ana arterlerde trafik yoğunluğu yüzde 40’lara dayanırken, 43 ilin geçiş güzergahı olan Kırıkkale ve Kocaeli Bekirdere rampasında araç kuyrukları kilometreleri aştı. A Haber ekipleri, havadan ve karadan o anları ve tatilcilerin bitmek bilmeyen yol çilesini anbean görüntüledi.