19 Eylül 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Ömrünüze ömür katacak öneriler! Uzun yaşamın sırrı ne? Kadınlar erkeklerden neden daha uzun yaşıyor? A Haber'de anlattı

Ömrünüze ömür katacak öneriler! Uzun yaşamın sırrı ne? Kadınlar erkeklerden neden daha uzun yaşıyor? A Haber'de anlattı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.09.2023 11:39
TÜİK verilerine göre kadınlar erkeklerden daha uzun yaşıyor. Peki bunun sırrı ne? Uzun yaşamak için neler yapılmalı? Nasıl beslenmeli? İç Hastalıkları ve Obezite Uzmanı Dr. Ayça Kaya, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kaya, kritik önerilerde bulundu.
Ömrünüze ömür katacak öneriler! ÖMRÜNÜZE ÖMÜR KATACAK ÖNERİLER!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ömrünüze ömür katacak öneriler!
Ömrünüze ömür katacak öneriler!
Su seviyesi yüzde 25’in altında! Kriz kapıda
Su seviyesi yüzde 25'in altında! Kriz kapıda
Organize suç örgütüne şafak operasyonu
Organize suç örgütüne şafak operasyonu
Cansız bedeni yük asansörüyle taşındı
Cansız bedeni yük asansörüyle taşındı
İskeçe’de Türk azınlıktan okul boykotu
İskeçe'de Türk azınlıktan okul boykotu
Daha 3 yaşındaydı! Korkunç son
Daha 3 yaşındaydı! Korkunç son
Camii tasarımında kuş bakışı Allah lafzı
Camii tasarımında kuş bakışı "Allah" lafzı
Rize ile Samsun arası 2,5 saat olacak
Rize ile Samsun arası 2,5 saat olacak
İstanbul için fırtına uyarısı
İstanbul için fırtına uyarısı
İzmir’den acı haber!
İzmir'den acı haber!
Kazgan Cebeci’yi paramparça etti
Kazgan Cebeci’yi paramparça etti
Doğal maden suyunun faydaları!
Doğal maden suyunun faydaları!
Daha Fazla Video Göster