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Ömrünüze ömür katacak öneriler! Uzun yaşamın sırrı ne? Kadınlar erkeklerden neden daha uzun yaşıyor? A Haber'de anlattı

TÜİK verilerine göre kadınlar erkeklerden daha uzun yaşıyor. Peki bunun sırrı ne? Uzun yaşamak için neler yapılmalı? Nasıl beslenmeli? İç Hastalıkları ve Obezite Uzmanı Dr. Ayça Kaya, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kaya, kritik önerilerde bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 19.09.2023 11:37 Güncelleme Tarihi: 19.09.2023 11:39
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Ömrünüze ömür katacak öneriler! Uzun yaşamın sırrı ne? Kadınlar erkeklerden neden daha uzun yaşıyor? A Haber’de anlattı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Hayat Tabloları, 2020-2022" istatistiklerini açıkladı.

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Ömrünüze ömür katacak öneriler! Uzun yaşamın sırrı ne? Kadınlar erkeklerden neden daha uzun yaşıyor? A Haber’de anlattı

Buna göre, doğuşta beklenen yaşam süresi, Türkiye geneli için toplamda 77,5 yıl olarak belirlendi. Söz konusu rakam 2019-2021 dönemi için 77,7 yıl olarak hesaplanmıştı.

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Ömrünüze ömür katacak öneriler! Uzun yaşamın sırrı ne? Kadınlar erkeklerden neden daha uzun yaşıyor? A Haber’de anlattı

KADINLAR ERKEKLERDEN DAHA UZUN YAŞIYOR

Doğuşta beklenen yaşam süresi, erkeklerde 74,8, kadınlarda 80,3 yıl olarak saptandı. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşarken, doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5,5 yılı buluyor.

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Ömrünüze ömür katacak öneriler! Uzun yaşamın sırrı ne? Kadınlar erkeklerden neden daha uzun yaşıyor? A Haber’de anlattı

Çalışma çağının başlangıcı olan 15 yaşındaki kişilerin ortalama kalan yaşam süresi 63,5 yıl olurken, bu süre erkekler için 60,8 yıl, kadınlar için 66,2 yıl oldu.

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Ömrünüze ömür katacak öneriler! Uzun yaşamın sırrı ne? Kadınlar erkeklerden neden daha uzun yaşıyor? A Haber’de anlattı

ORTALAMA YAŞAM SÜRELERİ

Türkiye'de 30 yaşındaki bir kişi için ortalama 48,9 yıl olan kalan yaşam süresi, erkeklerde 46,3 yıl, kadınlarda 51,5 yıl olarak belirlendi. Bu yaş için kadın ve erkek arasındaki beklenen yaşam süresi farkı 5,2 yıl olarak hesaplandı.