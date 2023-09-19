Ömrünüze ömür katacak öneriler! Uzun yaşamın sırrı ne? Kadınlar erkeklerden neden daha uzun yaşıyor? A Haber'de anlattı

TÜİK verilerine göre kadınlar erkeklerden daha uzun yaşıyor. Peki bunun sırrı ne? Uzun yaşamak için neler yapılmalı? Nasıl beslenmeli? İç Hastalıkları ve Obezite Uzmanı Dr. Ayça Kaya, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kaya, kritik önerilerde bulundu.