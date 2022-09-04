04 Eylül 2022, Pazar
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Ömer Tuğrul İnançer vefat etti
Türk düşünce hayatının en önemli isimlerinden yazar, hukukçu ve muttasavvıf ve Karagümrük'teki Pir Nurettin Cerrahi Tekkesi'nin son postnişini olarak bilinen Ömer Tuğrul Ömer Tuğrul İnançer 76 yaşında hayatını kaybetti. Hakka yürüyen Ömer Tuğrul İnançer'in cenazesi yarın Fatih Camii'nden kaldırılacak.