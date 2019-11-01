Ölüsüne dokunmak bile "ölüm" riski taşıyor! Antalya'da aslan balığı tehlikesi

Son günlerde Ege ve Akdeniz'de denizlerde "aslan balığı" alarmı var. Antalya'da bir amatör balıkçı ayağına düşen aslan balığı yüzünden hastanelik oldu. Ayakları şişen balıkçı, tedavi altına alındı.

Ayağına düşen aslan balığı az kalsın canından ediyordu.

En zehirli balık türlerinden biri olan aslan balığı, deniz suyunun ısınmasıyla doğal yaşam alanından çıktı. Önce Akdeniz, ardından da Ege sahillerine ulaştı. Antalya'da yaşayan amatör balıkçı Serdar Söyler, bu zehirli balığın saldırısına uğradı.

Söyler, avladığı aslan balığını kıyıya çıkardıktan sonra zıpkının ucunda ölmesini bekledi.

Aslan balığının dikenlerinin batması nedeniyle ayağı kısa sürede şişen amatör balıkçı, soluğu hastanede aldı.

Aslan balığıyla temas edilmesi durumunda, ilk anda sıcak suyla müdahale gerekiyor. Balığın ölüsü bile, insanı öldürmeye yetiyor.