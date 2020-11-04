Ölümden kaçış anı kameralara böyle yansıdı! Beyoğlu'nda korkutan yangın

Beyoğlu Tarlabaşı'nda bulunan bir evde yangın çıktı. Yabancı uyruklu iki kadın, yangından çıplak ayakla kaçarak kurtuldu. Yangında binada mahsur kalan bir vatandaş ise elektrik direğinden aşağı kayarak kurtuldu. Ölüm kaçış anlarının kameralara yansıdığı işte o anlar...

İstanbul Beyoğlu Tarlabaşı'nda bir evde yangın çıktı.

Yabancı uyruklu iki kadın, yangından çıplak ayakla kaçarak kurtuldu.

Yangında mahsur kalan bir kişinin aydınlatma direğine tutunup, kayarak kaçma anları kameraya yansıdı.

Üst katta mahsur kalan iki kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Hafif yaralanan iki kadına sağlık ekipleri müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kısa süre içerisinden kontrol altına alındı.