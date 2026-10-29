İsrail'de Netanyahu'ya sandık darbesi! İktidar çoğunluğunu kaybetti: Koalisyon çıkmazında İran'a saldırı ve erken seçim senaryosu

İsrail'de yapılan seçimlerin ardından Binyamin Netanyahu liderliğindeki blok, 120 sandalyeli parlamentoda 53 milletvekili çıkararak hükümet kurmak için gereken 61 sandalye çoğunluğunun 8 sandalye gerisinde kaldı. Arap partilerinin 19 milletvekiliyle kilit konuma yükseldiği seçimlerde, muhalefetin hükümet kurabilmesi için bu partilerle uzlaşması gerekiyor. Netanyahu'nun koalisyon kuramaması halinde yeniden seçim ihtimali gündeme gelirken, İran'la askeri gerilimin tırmandırılabileceği senaryosu da tartışılıyor. Gözler, Cumhurbaşkanı İshak Herzog'un hükümeti kurma görevini kime vereceğine çevrilirken siyasi çıkmazın olası sonuçlarını ve bölgesel savaş riskini uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Ali Anar, A Haber'de değerlendirdi.