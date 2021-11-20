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Ölüm halı sahada yakaladı! Kalp krizi anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı

İHA
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Giriş: 20.11.2021 18:34
Güncelleme:20.11.2021 18:34
Gaziantep’in Nizip ilçesinde, 47 yaşındaki bir kişi, arkadaşlarıyla birlikte futbol oynadığı halı sahada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Nizip Belediyesi personeli olan Ali Sarı, arkadaşlarıyla birlikte halı sahada futbol oynadığı esnada bir pozisyon sonrasında bir anda yere yığıldı. Durumu gören arkadaşlarının yardımına koştuğu ve ilk müdahalesini yaptığı Sarı, arkadaşları tarafından uzun süre yeniden hayata döndürülmeye çalışıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hayatını kaybettiği belirlenen Sarı'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Evli ve 4 çocuk babası olan Sarı, Nizip Asri Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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