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Oltasını almak isterken baraj gölünde boğuldu

Oltasını almak isterken baraj gölünde boğuldu

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.10.2024 15:53
Gaziantep'teki Doğanpınar Baraj Gölü'nde balık tutan bir kişi kırılan oltasını almak için baraj gölüne girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan adam sudan çıkamadı. Şanssız adamın cesedi dalgıçlar tarafından bulundu.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde balık tutarken kırılan oltasını almak için baraj gölüne giren Suriye uyruklu Ahmed El Hüseyin (32), boğuldu. Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Doğanpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmed El Hüseyin, balık tutmak için Doğanpınar Baraj Gölü'ne gitti. İddiaya göre, balık tuttuğu sırada oltası kırılan El Hüseyin, suya girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan Ahmed El Hüseyin'i göremeyen yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık, jandarma ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Ekiplerin araması sonucunda gece saatlerinde Ahmed El Hüseyin'in cansız bedeni sudan çıkarıldı. Cenaze, Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Oltasını almak isterken baraj gölünde boğuldu
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