Oltasına takıldı! Neye uğradığını şaşırdı

Son dakika haberi... Mersin'de sahilde balık tutan bir vatandaşın oltasına, martı takıldı. Balık için atılan oltaya takılan martı, vatandaş tarafından sahile çıkartılarak kurtarıldı.

Son dakika haberi... Mersin'de sahilde balık tutan bir vatandaşın oltasına, martı takıldı. Balık için atılan oltaya takılan martı, vatandaş tarafından sahile çıkartılarak kurtarıldı.