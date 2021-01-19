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Oltasına takıldı! Neye uğradığını şaşırdı

İHA
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Giriş: 19.01.2021 14:26
Güncelleme:19.01.2021 14:39
Son dakika haberi... Mersin'de sahilde balık tutan bir vatandaşın oltasına, martı takıldı. Balık için atılan oltaya takılan martı, vatandaş tarafından sahile çıkartılarak kurtarıldı.

Son dakika haberi... Mersin'de sahilde balık tutan bir vatandaşın oltasına, martı takıldı. Balık için atılan oltaya takılan martı, vatandaş tarafından sahile çıkartılarak kurtarıldı.

Oltasına takıldı! Neye uğradığını şaşırdı OLTASINA TAKILDI! NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI
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