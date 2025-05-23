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Ölen iki aylık bebeğiyle 10 gün evde yaşayan anne babaya 25’er yıl hapis cezası verildi

Ölen iki aylık bebeğiyle 10 gün evde yaşayan anne babaya 25'er yıl hapis cezası verildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 23.05.2025 08:49
Adana'da ölen iki aylık bebeklerini poşet içine koyup 10 gün birlikte yaşayan anne ve babaya 25'er yıl hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, sanıklar Ayşegül Talay ve Suat Talay'ı bebeklerini 'ihmalli davranışla kasten öldürme' suçundan 25'er yıl hapis cezasına mahkum edip tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
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Ölen iki aylık bebeğiyle 10 gün evde yaşayan anne babaya 25’er yıl hapis cezası verildi
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