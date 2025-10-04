Okuma-yazma farkındalığına tatlı dokunuş! Bal peteklerine kelimeler yazdı

04 Ekim 2025, Cumartesi

Giriş: 04.10.2025 09:13
Erzurum'un Şenkaya ilçesinde arıcılık yapan Alim Eser, okuma-yazma farkındalığına tatlı bir dokunuş yaptı, bal mumuyla çeşitli kelimeler yazıp, figürler hazırladı, arılar peteği balla doldurunca ortaya ilginç görseller çıktı.
