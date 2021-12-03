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Okulda leopar dehşeti! Sınıfta karşılaştığı öğrencinin sırtına pençe darbesi atıp...

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Giriş: 03.12.2021 09:26
Son dakika dünya haberleri... Hindistan'dan eşi benzerine az rastlanır bir olay yaşandı. Yiyecek arayan vahşi leopar bir okulun sınıfına girdi. İçeride 10 yaşındaki öğrenci ile karşılaştı. Çocuk kaçmak istediği sırada dehşeti yaşadı. Korkunç anlar güvenlik kamerasında...
Leopar dehşeti! Öğrenciyi pençeyle... LEOPAR DEHŞETİ! ÖĞRENCİYİ PENÇEYLE...

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Leopar dehşeti! Öğrenciyi pençeyle...
Leopar dehşeti! Öğrenciyi pençeyle...
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