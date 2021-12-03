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Okulda leopar dehşeti! Sınıfta karşılaştığı öğrencinin sırtına pençe darbesi atıp...

Son dakika dünya haberleri... Hindistan'dan eşi benzerine az rastlanır bir olay yaşandı. Yiyecek arayan vahşi leopar bir okulun sınıfına girdi. İçeride 10 yaşındaki öğrenci ile karşılaştı. Çocuk kaçmak istediği sırada dehşeti yaşadı. Korkunç anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

A Haber
Giriş Tarihi: 03.12.2021 09:10 Güncelleme Tarihi: 03.12.2021 09:27
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Okulda leopar dehşeti! Sınıfta karşılaştığı öğrencinin sırtına pençe darbesi atıp...

Aç kalan leopar yiyecek bulmak için okula girdi. Sınıfta leoparla karşılaşan çocuk korku ve dehşeti yaşadı.

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Okulda leopar dehşeti! Sınıfta karşılaştığı öğrencinin sırtına pençe darbesi atıp...

Görüntüler Hindistan'dan. Uttar Pradeş eyaletindeki Aligarh kentinde sıradışı bir olay yaşandı. Yiyecek arayan leopar kentteki bir okula girdi.

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Okulda leopar dehşeti! Sınıfta karşılaştığı öğrencinin sırtına pençe darbesi atıp...

KAÇMAK İSTEDİĞİ SIRADA...

Önüne çıkan bir sınıfa giren leopar 10 yaşındaki bir öğrenci karşılaştı.

Çocuk kaçmak istediği sırada leoparın saldırısına uğradı.

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Okulda leopar dehşeti! Sınıfta karşılaştığı öğrencinin sırtına pençe darbesi atıp...

Sırtına pençe darbesi alan öğrenci yaralandı.

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Okulda leopar dehşeti! Sınıfta karşılaştığı öğrencinin sırtına pençe darbesi atıp...

Olayın ardından sınıfın kapısı kitlendi. Yetkililere haber verildi.