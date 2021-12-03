Okulda leopar dehşeti! Sınıfta karşılaştığı öğrencinin sırtına pençe darbesi atıp...

Son dakika dünya haberleri... Hindistan'dan eşi benzerine az rastlanır bir olay yaşandı. Yiyecek arayan vahşi leopar bir okulun sınıfına girdi. İçeride 10 yaşındaki öğrenci ile karşılaştı. Çocuk kaçmak istediği sırada dehşeti yaşadı. Korkunç anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.