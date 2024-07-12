Okul servis ücretleri ne olacak? Servisçiler Odası yüzde 40 talep ediyor

İstanbul Servis Aracı Esnaf Odası'nın zam talebi velileri iyice köşeye sıkıştırdı. Okul servis ücretleri için yüzde 40 zam talep edildi. Son sözü UKOME söyleyecek ama aileler bu oranı haliyle çok yüksek buluyor ve cep yakan özel okul ücretlerinden sonra ikinci bir darbe olarak görüyorlar.

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