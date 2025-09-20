20 Eylül 2025, Cumartesi

Okul önünde uyuşturucu satarken yakalandı
Okul önünde uyuşturucu satarken yakalandı

Okul önünde uyuşturucu satarken yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 20.09.2025 14:45
İzmir Karabağlar’da okul duvarı dibinde uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan şüphelinin evinde de 17 bin 290 adet uyuşturucu hap ve 601,9 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili M.A. ve G.U. (30) gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından 20 Eylül’de adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
