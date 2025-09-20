Okul önünde uyuşturucu satarken yakalandı

İzmir Karabağlar’da okul duvarı dibinde uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan şüphelinin evinde de 17 bin 290 adet uyuşturucu hap ve 601,9 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili M.A. ve G.U. (30) gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından 20 Eylül’de adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

