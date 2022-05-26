26 Mayıs 2022, Perşembe
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Okul önünde korkunç olay! Öğrencilerin kavgası velilere sıçradı
İstanbul Sultangazi’de bir okulun önünde kavga çıktı. Çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak yaralandı. 2 öğrenci arasında başlayan tartışmaya büyüklerin de dahil olduğu iddia edildi.