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Okan Kurt’un 'alıkonulduğu' iddiasında yeni görüntüler otaya çıktı

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Giriş: 19.10.2021 12:39
Demet Akalın'ın eski eşi Okan Kurt geçtiğimiz günlerde Beykoz'da işletmeciliğini yaptığı restoranda anlaşmazlık yaşadığı kişiyle arbede yaşamış, Akalın ise sosyal medyada yayınladığı videoda Okan Kurt'un dükkanda alıkoyulduğunu iddia edilmişti. Yaşanan olay güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde Okan Kurt'un karşısındaki kişiye saldırmasıyla tartışma çıktığı görüldü.
Okan Kurt’un ’alıkonulduğu’ iddiasında yeni görüntüler otaya çıktı
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