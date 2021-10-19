19 Ekim 2021, Salı
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Okan Kurt’un 'alıkonulduğu' iddiasında yeni görüntüler otaya çıktı
Demet Akalın'ın eski eşi Okan Kurt geçtiğimiz günlerde Beykoz'da işletmeciliğini yaptığı restoranda anlaşmazlık yaşadığı kişiyle arbede yaşamış, Akalın ise sosyal medyada yayınladığı videoda Okan Kurt'un dükkanda alıkoyulduğunu iddia edilmişti. Yaşanan olay güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde Okan Kurt'un karşısındaki kişiye saldırmasıyla tartışma çıktığı görüldü.