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Oğlunu öldüren baba hakim karşısında! Cinayetin altından aile dramı çıktı: Yaşadıklarını anlattı tahliye edildi

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Giriş: 02.11.2023 09:28
Kocaeli'de uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen oğlunun, çıkan kavgada boğazını sıkarak ölümüne sebep olan baba ilk kez hakim karşısına çıktı. Oğlunun tüm aile üyelerini tehdit ettiğini ve bıçak çektiğini söyleyen tutuklu baba, "Olay gecesi oğlum benden para istedi. Paramın olmadığını söyleyince beni yere yatırdı, üzerime çıktı, boğazımı sıktı. 'Karını sat bana para ver' diyerek sinkaflı küfürler etti. Bu laf çok ağrıma gitti. O an nasıl olduysa kendimi kaybettim. Bir baktım ki Yunus benim altımda nefes alamıyor. Öldürmek amaçlı boğazını sıkmadım. Canımdan parça gitti. Çok üzgünüm, yüreğim yanıyor" diyerek gözyaşı döktü. Mahkeme heyeti, sanığın tutuklu bulunduğu süreyi göz önüne alarak tahliyesine karar verdi.
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