27 Temmuz 2022, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Oğlu şehit olmadan 11 gün önce söylemiş! Acılı babanın şehit türküsü yürek yaktı
Fırat Kalkanı Harekat Alanı bölgesinde terör saldırısının ardından şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Mevlüt Yoğurtcu’nun babası Şahin Yoğurtcu’nun besteleyerek 16 Temmuz tarihinde sosyal medya hesaplarına paylaştığı ve “Şehit olmuş benim kınalı kuzum” ifadelerine yer verdiği türkü boğazları düğümledi.