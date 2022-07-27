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Oğlu şehit olmadan 11 gün önce söylemiş! Acılı babanın şehit türküsü yürek yaktı

İHA
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Giriş: 27.07.2022 13:20
Fırat Kalkanı Harekat Alanı bölgesinde terör saldırısının ardından şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Mevlüt Yoğurtcu’nun babası Şahin Yoğurtcu’nun besteleyerek 16 Temmuz tarihinde sosyal medya hesaplarına paylaştığı ve “Şehit olmuş benim kınalı kuzum” ifadelerine yer verdiği türkü boğazları düğümledi.
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