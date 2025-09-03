03 Eylül 2025, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Odunpazarı'nın zamansız sokaklarında yolculuk! Yaşlılar tarihi bölgenin tarihi kitapları gibi
Eskişehir'in ilk yerleşim yeri olan Odunpazarı ilçesi tarihi evleriyle ziyaretçilerini geçmişin izlerine götürüyor. Ahşap evlerin gölgesinde yaşayan yaşlıların her biri ise yıllardır süren dostlukların dayanışmanın hikayesi ve Odunpazarı'nın dar sokaklarında kente özgü bir de lezzet bulunuyor. O lezzetin adı da Met helva. Ekiplerimiz yönünü geçmişle günümüzü buluşturan Odunpazarı ilçesinin tarihi sokaklarına çevirdi.