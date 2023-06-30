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O ilde trafik kadın polislere emanet! "Ceza yeseler de teşekkür ediyorlar"

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Giriş: 30.06.2023 11:58
İzmir Emniyeti'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personelinin yüzde 11'i kadın polislerden oluşuyor. İzmir'in kalbinde trafik denetimine çıkan kadın polisler, kural tanımayan şoförlere göz açtırmıyor. Yılın ilk 3 ayında 25 bin aracı denetleyen o polisler yaşadıkları ilginç anları anlattı.
O ilde trafik kadın polislere emanet!
O ilde trafik kadın polislere emanet!
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