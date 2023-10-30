NUN Okulları öğrencileri taktir topladı! Filistin tarihini böyle anlattılar

NUN Okulları öğrencilerinin, Filistin'in tarihi olaylarına ilişkin sorulan sorulara verdiği cevaplar, sosyal medyada büyük beğeni topladı. Okulun sosyal medya hesabında paylaşılan görüntülere ilişkin, "Dünya barışı ve insan hakları konusunda farkındalığı artırmak ve geleceği daha adil bir yer haline getirmek için öğrencilerimize İsrail’in yaptığı korkunç katliamla sarsılan Filistin hakkında sorular sorduk." ifadelerine yer verildi.