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Norveç'te photoshoplu paylaşımlara yasak! Belirtmeyen suç işlemiş sayılacak

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Giriş: 04.07.2021 09:36
Sosyal medyada gördüğümüz fotoğraflar farkında olmadan psikolojimizi kötü etkileyebiliyor. Sürekli güzel anlarına şahitlik ettiğimiz insanları kendi hayatlarımızla karşılaştırarak, kendimizi yetersiz hissedebiliyoruz. Norveç'te yeni sosyal medya yasasına göre fotoğrafta photoshop yaptığını belirtmemek artık suç sayılacak.
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