Norveç'te photoshoplu paylaşımlara yasak! Belirtmeyen suç işlemiş sayılacak

Norveç Çocuk ve Aile Bakanlığı, bu tür paylaşımların kusursuz vücut baskısı oluşturduğunun altını çizerek sosyal medya yasasını meclise sundu. Yasa oy çokluğu ile kabul edildi. Yasaya göre kişinin beden ölçüleri, beden şekli ya da ten renginde herhangi bir değişiklik yapılan reklamlarda bakanlık tarafından tasarlanan bir etiket yer alacak.

Etiketi kullanmayarak suç işleyenler hapis cezası alabilecek.