Norveç'te photoshoplu paylaşımlara yasak! Belirtmeyen suç işlemiş sayılacak
Sosyal medyada gördüğümüz fotoğraflar farkında olmadan psikolojimizi kötü etkileyebiliyor. Sürekli güzel anlarına şahitlik ettiğimiz insanları kendi hayatlarımızla karşılaştırarak, kendimizi yetersiz hissedebiliyoruz. Norveç'te yeni sosyal medya yasasına göre fotoğrafta photoshop yaptığını belirtmemek artık suç sayılacak.
Kusursuz bir fizik, gerçekçi olmayan ve birbirine tıpa tıp benzeyen yüzler. Norveç'te sosyal medyada paylaşılan filtreli fotoğraflar yasak geldi.
SUÇ İŞLEMİŞ SAYILACAK
Norveç'te beden algısı sorunlarını tetiklediği için sosyal medyaya özel bir düzenleme yapıldı. Artık fenomenler ve markalar, ticari amaçla yayınladıkları oynanmış, photoshop ve filtre uygulanmış görüntüleri belirtmek zorunda. Bedenin rengi, şekli, ölçüsü üzerinde yapılan en küçük bir değişiklik bile belirtilecek. Aksi takdirde suç işlenmiş sayılacak.
Gerçekçi olmayan güzellik standartlarıyla mücadele etmek istediğini belirten Norveç, bu tarz paylaşımların insan psikolojisini etkileyebildiğini ve insanların sosyal medyada sürekli olarak kusursuz bir surat görmesinin kendisini yetersiz hissettireceğini savunuyor.
Norveç Çocuk ve Aile Bakanlığı, bu tür paylaşımların kusursuz vücut baskısı oluşturduğunun altını çizerek sosyal medya yasasını meclise sundu. Yasa oy çokluğu ile kabul edildi. Yasaya göre kişinin beden ölçüleri, beden şekli ya da ten renginde herhangi bir değişiklik yapılan reklamlarda bakanlık tarafından tasarlanan bir etiket yer alacak.
Etiketi kullanmayarak suç işleyenler hapis cezası alabilecek.
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