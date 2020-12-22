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Noel baba elektrik tellerine takıldı! Böyle kurtarıldı

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Giriş: 22.12.2020 08:42
Güncelleme:22.12.2020 08:58
ABD'nin California eyaletinde ilginç bir kaza yaşandı. Noel baba kıyafeti giyen bir kişi paramotorla şeker dağıtmak istedi. Ancak o yolculuk elektrik tellerinde bitti. Noel baba elektrik tellerinde takılı kaldı.

ABD'nin California eyaletinde ilginç bir kaza yaşandı. Noel baba kıyafeti giyen bir kişi paramotorla şeker dağıtmak istedi. Ancak o yolculuk elektrik tellerinde bitti. Noel baba elektrik tellerinde takılı kaldı.

Noel baba elektrik tellerine takıldı! Vinçle böyle kurtarıldı NOEL BABA ELEKTRİK TELLERİNE TAKILDI! VİNÇLE BÖYLE KURTARILDI

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