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Noel baba elektrik tellerine takıldı! Böyle kurtarıldı
ABD'nin California eyaletinde ilginç bir kaza yaşandı. Noel baba kıyafeti giyen bir kişi paramotorla şeker dağıtmak istedi. Ancak o yolculuk elektrik tellerinde bitti. Noel baba elektrik tellerinde takılı kaldı.
ABD'nin California eyaletinde ilginç bir kaza yaşandı. Noel baba kıyafeti giyen bir kişi paramotorla şeker dağıtmak istedi. Ancak o yolculuk elektrik tellerinde bitti. Noel baba elektrik tellerinde takılı kaldı.