Noel baba elektrik tellerine takıldı! Böyle kurtarıldı

ABD'nin California eyaletinde ilginç bir kaza yaşandı. Noel baba kıyafeti giyen bir kişi paramotorla şeker dağıtmak istedi. Ancak o yolculuk elektrik tellerinde bitti. Noel baba elektrik tellerinde takılı kaldı.

ABD'nin California eyaletinde ilginç bir kaza yaşandı. Noel baba kıyafeti giyen bir kişi paramotorla şeker dağıtmak istedi. Ancak o yolculuk elektrik tellerinde bitti. Noel baba elektrik tellerinde takılı kaldı.