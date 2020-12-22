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22 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Noel baba elektrik tellerine takıldı! Vinçle böyle kurtarıldı Noel baba elektrik tellerine takıldı! Vinçle böyle kurtarıldı
ABD'nin California eyaletinde ilginç bir kaza yaşandı. Noel baba kıyafeti giyen bir kişi paramotorla şeker dağıtmak istedi. Ancak o yolculuk elektrik tellerinde bitti. Noel baba elektrik tellerinde takılı kaldı.
Giriş Tarihi: 22.12.2020 08:54 Güncelleme Tarihi: 22.12.2020 09:05
Olay, California eyaletinin Sacramento şehrinde meydana geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Noel Baba kılığındaki kişi, civardaki bir okuldan motorlu paraşütüyle kalkış gerçekleştirdi.
Bir süre sonra motor gücünü kaybedince alçalan bu kişinin paraşütü elektrik tellerine dolaştı.
Havada asılı kalan Noel Baba, vinç kullanılarak bir elektrik hizmet sağlayıcısı ve itfaiyenin iş birliği ile kurtarıldı. Kurtarma anları kameraya yansıdı.
İtfaiye biriminden yapılan açıklamada,
"Noel Baba'nın yaralı olmadığını ve önümüzdeki hafta Noel'e hazır olacağını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz, ama belki de yeni bir kızakla!" ifadelerine yer verildi. HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN