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Noel baba elektrik tellerine takıldı! Vinçle böyle kurtarıldı

ABD'nin California eyaletinde ilginç bir kaza yaşandı. Noel baba kıyafeti giyen bir kişi paramotorla şeker dağıtmak istedi. Ancak o yolculuk elektrik tellerinde bitti. Noel baba elektrik tellerinde takılı kaldı.

A Haber
Giriş Tarihi: 22.12.2020 08:54 Güncelleme Tarihi: 22.12.2020 09:05
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Noel baba elektrik tellerine takıldı! Vinçle böyle kurtarıldı

Olay, California eyaletinin Sacramento şehrinde meydana geldi.

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Noel baba elektrik tellerine takıldı! Vinçle böyle kurtarıldı

Noel Baba kılığındaki kişi, civardaki bir okuldan motorlu paraşütüyle kalkış gerçekleştirdi.

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Noel baba elektrik tellerine takıldı! Vinçle böyle kurtarıldı

Bir süre sonra motor gücünü kaybedince alçalan bu kişinin paraşütü elektrik tellerine dolaştı.

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Noel baba elektrik tellerine takıldı! Vinçle böyle kurtarıldı

Havada asılı kalan Noel Baba, vinç kullanılarak bir elektrik hizmet sağlayıcısı ve itfaiyenin iş birliği ile kurtarıldı. Kurtarma anları kameraya yansıdı.

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Noel baba elektrik tellerine takıldı! Vinçle böyle kurtarıldı

İtfaiye biriminden yapılan açıklamada, "Noel Baba'nın yaralı olmadığını ve önümüzdeki hafta Noel'e hazır olacağını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz, ama belki de yeni bir kızakla!" ifadelerine yer verildi.

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