Noel baba elektrik tellerine takıldı! Vinçle böyle kurtarıldı

İtfaiye biriminden yapılan açıklamada, "Noel Baba'nın yaralı olmadığını ve önümüzdeki hafta Noel'e hazır olacağını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz, ama belki de yeni bir kızakla!" ifadelerine yer verildi.

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