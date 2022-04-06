06 Nisan 2022, Çarşamba
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Nisa bebek öldü mü? Hastaneden açıklama geldi! Kritik saatler | Nisa bebeğin sağlık durumu nasıl?
Türkiye'nin konuştuğu üzüldüğü Nisa bebeğin sağlık durumuna ilişkin hastaneden de yeni açıklama var. Nisa bebeğe ne oldu? Başhekimlik "Beyin ölümüyle ilgili kesin sonuç daha belirlenemedi. Durumu önümüzdeki 24-48 saat içinde netlik kazanacak" açıklamasında bulundu. Son durumu A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.