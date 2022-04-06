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Nisa bebek öldü mü? Hastaneden açıklama geldi! Kritik saatler | Nisa bebeğin sağlık durumu nasıl?

A Haber
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Giriş: 06.04.2022 09:26
Türkiye'nin konuştuğu üzüldüğü Nisa bebeğin sağlık durumuna ilişkin hastaneden de yeni açıklama var. Nisa bebeğe ne oldu? Başhekimlik "Beyin ölümüyle ilgili kesin sonuç daha belirlenemedi. Durumu önümüzdeki 24-48 saat içinde netlik kazanacak" açıklamasında bulundu. Son durumu A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.
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