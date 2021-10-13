13 Ekim 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Nikola Tesla'dan ilham aldı projeyi kendi çizdi! Karısı evin manzarasını beğenmedi diye öyle bir şey yaptı ki...

Nikola Tesla'dan ilham aldı projeyi kendi çizdi! Karısı evin manzarasını beğenmedi diye öyle bir şey yaptı ki...

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.10.2021 16:17
Güncelleme:13.10.2021 16:17
Bosna Hersek'te yaşayan 72 yaşındaki Vojin Kusic, evinin manzarasını beğenmeyen eşi için dönen bir ev inşa etti. O ev kendi çevresinde 360 derece dönebiliyor, ev sakinlerine her odada farklı bir manzara sunuyor. Dönen evin yapımını 6 yılda tamamlayan Kusic, şimdi ailesiyle birlikte dönen evde manzaranın tadını çıkarıyor.
Karısı beğenmedi! Öyle bir şey yaptı ki... KARISI BEĞENMEDİ! ÖYLE BİR ŞEY YAPTI Kİ...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Karısı beğenmedi! Öyle bir şey yaptı ki...
Karısı beğenmedi! Öyle bir şey yaptı ki...
Çöp konteynerinin arkasına sığındı, ölümden döndü
Çöp konteynerinin arkasına sığındı, ölümden döndü
Asılı kalan güvercine drone operasyonu
Asılı kalan güvercine drone operasyonu
Küçük çocuk arabadan sarktı, çevredekiler sürücüyü uyardı
Küçük çocuk arabadan sarktı, çevredekiler sürücüyü uyardı
Aile hekimiyle tartışıp, merkeze saldırdılar! O anlar kamerada
Aile hekimiyle tartışıp, merkeze saldırdılar! O anlar kamerada
Osmanlı fermanı satışa çıkıyor
Osmanlı fermanı satışa çıkıyor
5 katlı binanın yıkılış anı kamerada
5 katlı binanın yıkılış anı kamerada
Sultangazi’de dehşet anları: Kurşun yağmuruna tuttular
Sultangazi’de dehşet anları: Kurşun yağmuruna tuttular
Sağlam gitti ayağı kırık çıktı
Sağlam gitti ayağı kırık çıktı
Feci kaza kamerada! 3 kişi ağır yaralandı
Feci kaza kamerada! 3 kişi ağır yaralandı
Yangına müdahale eden itfaiye erleri ölümden döndü...
Yangına müdahale eden itfaiye erleri ölümden döndü...
Alkollü şahıs ortalığı birbirine kattı, vatandaşlardan meydan dayağı yedi
Alkollü şahıs ortalığı birbirine kattı, vatandaşlardan meydan dayağı yedi
Daha Fazla Video Göster