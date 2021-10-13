13 Ekim 2021, Çarşamba
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Nikola Tesla'dan ilham aldı projeyi kendi çizdi! Karısı evin manzarasını beğenmedi diye öyle bir şey yaptı ki...
Bosna Hersek'te yaşayan 72 yaşındaki Vojin Kusic, evinin manzarasını beğenmeyen eşi için dönen bir ev inşa etti. O ev kendi çevresinde 360 derece dönebiliyor, ev sakinlerine her odada farklı bir manzara sunuyor. Dönen evin yapımını 6 yılda tamamlayan Kusic, şimdi ailesiyle birlikte dönen evde manzaranın tadını çıkarıyor.