13 Ekim 2021, Çarşamba
Karısı evin manzarasını beğenmedi diye öyle bir şey yaptı ki... | Nikola Tesla'dan ilham aldı projeyi kendi çizdi
Bosna Hersek'te yaşayan 72 yaşındaki Vojin Kusic, evinin manzarasını beğenmeyen eşi için dönen bir ev inşa etti. O ev kendi çevresinde 360 derece dönebiliyor, ev sakinlerine her odada farklı bir manzara sunuyor. Dönen evin yapımını 6 yılda tamamlayan Kusic, şimdi ailesiyle birlikte dönen evde manzaranın tadını çıkarıyor.
Giriş Tarihi: 13.10.2021 16:15 Güncelleme Tarihi: 13.10.2021 16:18
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