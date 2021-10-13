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Karısı evin manzarasını beğenmedi diye öyle bir şey yaptı ki... | Nikola Tesla'dan ilham aldı projeyi kendi çizdi

Bosna Hersek'te yaşayan 72 yaşındaki Vojin Kusic, evinin manzarasını beğenmeyen eşi için dönen bir ev inşa etti. O ev kendi çevresinde 360 derece dönebiliyor, ev sakinlerine her odada farklı bir manzara sunuyor. Dönen evin yapımını 6 yılda tamamlayan Kusic, şimdi ailesiyle birlikte dönen evde manzaranın tadını çıkarıyor.

A Haber
Giriş Tarihi: 13.10.2021 16:15 Güncelleme Tarihi: 13.10.2021 16:18
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Karısı evin manzarasını beğenmedi diye öyle bir şey yaptı ki... | Nikola Tesla’dan ilham aldı projeyi kendi çizdi

Bu ev kendi etrafında dönüyor ev sakinlerine günün her anında farklı bir manzara sunuyor.

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Karısı evin manzarasını beğenmedi diye öyle bir şey yaptı ki... | Nikola Tesla’dan ilham aldı projeyi kendi çizdi

Üstelik ev o kadar hızlı dönebiliyor ki 22 saniyede kendi çevresinde bir tur atabiliyor.

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Karısı evin manzarasını beğenmedi diye öyle bir şey yaptı ki... | Nikola Tesla’dan ilham aldı projeyi kendi çizdi

Görüntüler Bosna Hersek'ten. Bosna Hersek'te yaşayan 72 yaşındaki Vojin Kusic, eşini mutlu etmek için dönen ev inşa etti.

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Karısı evin manzarasını beğenmedi diye öyle bir şey yaptı ki... | Nikola Tesla’dan ilham aldı projeyi kendi çizdi
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Karısı evin manzarasını beğenmedi diye öyle bir şey yaptı ki... | Nikola Tesla’dan ilham aldı projeyi kendi çizdi