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Nikah işlemlerinde parmak izi dönemi

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.02.2024 12:51
Evlendirme dairelerinde elektronik kimlik doğrulama sistemi, ilk kez Bayrampaşa Belediyesi'nde kullanılmaya başlandı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Damla Karasu aktardı.
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