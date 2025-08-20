20 Ağustos 2025, Çarşamba

Niğde’de anjiyo yöntemi ile ilk defa kalp deliği kapatma işlemi yapıldı

Niğde’de yaşayan ve nefes darlığı şikayetiyle başvurduğu Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalpte doğuştan delik olması teşhisi konulan 14 yaşındaki Sami Atız, Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Dr. Dursun Muhammed Özdemir tarafından gerçekleştirilen başarılı müdahale ile sağlığına kavuştu.
