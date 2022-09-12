New York'ta çocuk felci alarmı! 10 yıl sonra yeniden ortaya çıktı | Çocuk felci nedir?

Kovid-19 ve maymun çiçeğiyle mücadelenin sürdüğü ABD'de, yeni bir salgın endişesi yaşanıyor. 10 yılın ardından New York'ta ortaya çıkan "çocuk felci virüsü" nedeniyle, eyalet genelinde acil durum ilan edildi. Virüsün kanalizasyon ve atık sulara sıçradığını belirten sağlık yetkilileri, hastalıktan korunmanın tek yolunun aşı olduğuna dikkati çekiyor.

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