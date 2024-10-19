19 Ekim 2024, Cumartesi
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Netanyahu’ya şok, evini vurdular: İran bana suikast düzenledi
Lübnan'dan fırlatılan insansız hava aracı (İHA) İsrail'in kuzeyinde Kayserya kentinde Başbakan Binyamin Netanyahu'nun konutunun da bulunduğu bölgeye isabet etti. Saldırının ardından Netanyahu ilk defa açıklamada bulundu ve “İran bana saldırı düzenlendi. Bedeli ağır olacak.” İfadelerini kullandı.