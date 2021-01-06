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Nesli tükenmekte olan yaban kedisi Mardin'de görüldü
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çiftçiler mısır tarlasında 2 yaban kedisi gördü. Nesli tükenmekte olan yaban kedileri çiftçileri fark edince alandan uzaklaşarak mısır tarlasında kayıplara karıştı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çiftçiler mısır tarlasında 2 yaban kedisi gördü. Nesli tükenmekte olan yaban kedileri çiftçileri fark edince alandan uzaklaşarak mısır tarlasında kayıplara karıştı.