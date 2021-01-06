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Nesli tükenmekte olan yaban kedisi Mardin'de görüldü

İHA
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Giriş: 06.01.2021 17:23
Güncelleme:06.01.2021 17:35
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çiftçiler mısır tarlasında 2 yaban kedisi gördü. Nesli tükenmekte olan yaban kedileri çiftçileri fark edince alandan uzaklaşarak mısır tarlasında kayıplara karıştı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çiftçiler mısır tarlasında 2 yaban kedisi gördü. Nesli tükenmekte olan yaban kedileri çiftçileri fark edince alandan uzaklaşarak mısır tarlasında kayıplara karıştı.

Nesli tükenmekte olan yaban kedisi Mardinde görüldü NESLİ TÜKENMEKTE OLAN YABAN KEDİSİ MARDİN'DE GÖRÜLDÜ
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