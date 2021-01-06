07 Ocak 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Nesli tükenmekte olan yaban kedisi Mardin'de görüldü

Nesli tükenmekte olan yaban kedisi Mardin'de görüldü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çiftçiler mısır tarlasında 2 yaban kedisi gördü. Nesli tükenmekte olan yaban kedileri çiftçileri fark edince alandan uzaklaşarak mısır tarlasında kayıplara karıştı.

İHA
Giriş Tarihi: 06.01.2021 17:30 Güncelleme Tarihi: 06.01.2021 17:35
  • 1
  • 23
Nesli tükenmekte olan yaban kedisi Mardin'de görüldü

Kızıltepe'ye bağlı Büyükboğaziye köyünde mısır tarlasında biçim yapan çiftçiler, nesli tükenme noktasına gelen iki yaban kedisi gördü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 23
Nesli tükenmekte olan yaban kedisi Mardin'de görüldü

Çiftçiler kedileri görüntülemek için cep telefonu kameralarına sarıldı. Görüntülerde çiftçileri fark eden kedilerin bir süre sonra alandan uzaklaşarak gözden kaybolduğu görüldü.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

  • 3
  • 23
Nesli tükenmekte olan yaban kedisi Mardin'de görüldü

İŞTE NESLİ TÜKENEN HAYVANLAR...

Yoda Yarasası

Dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olmayan tek canlı insanlar. Öte yandan, neredeyse her gün yeni bir canlı türüne keşfediliyor. Maalesef, keşfedildikleri andan itibaren, nesilleri tükenme tehlikesiyle burun buruna geliyor. İngiliz The Telegraph, henüz birkaç yıl önce keşfedilmiş olmasına rağmen yok olma tehlikesi yaşayan birbirinden ilginç 21 canlıyı tanıttı. Papua Yeni Gine'de yaşayan ancak halen bazı türleri üzerindeki gizem perdesi aralanmamış olan meyve yarasaları, Uluslararası Çevre Koruma Programı tarafından 2009 yılında gözlemlendi. Yoda Yarasası olarak adlandırılan bu yarasalar Papua Yeni Gine'nin yüksek bölgelerindeki ormanlarda yaşıyor.

  • 4
  • 23
Nesli tükenmekte olan yaban kedisi Mardin'de görüldü

Şeytan yapraklı kuyruğu olan kertenkele

Uroplatus phantasticus olarak bilinen bu canlılar, 1998 yılında Madagaskar’da keşfedildi. Kırmızı, yaprak benzeri kuyruğa sahip kertenkele, ait olduğu türün 12 üyesinin en küçüğü.

  • 5
  • 23
Nesli tükenmekte olan yaban kedisi Mardin'de görüldü

Pinokyo kurbağası

Litoria sp. nov. adıyla bilinen komik burunlu kurbağa, 2008 yılında Endonezya’nın Papua eyaletinde keşfedildi. Pinokyo kurbağasının erkeği, dişisini çağırdığı zaman burnundaki çıkıntı uzuyor. Ancak hareketsiz olduğu zamanlarda kıvrık bir şekilde duruyor.