Nesli tükenmekte olan yaban kedisi Mardin'de görüldü

İŞTE NESLİ TÜKENEN HAYVANLAR...

Yoda Yarasası



Dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olmayan tek canlı insanlar. Öte yandan, neredeyse her gün yeni bir canlı türüne keşfediliyor. Maalesef, keşfedildikleri andan itibaren, nesilleri tükenme tehlikesiyle burun buruna geliyor. İngiliz The Telegraph, henüz birkaç yıl önce keşfedilmiş olmasına rağmen yok olma tehlikesi yaşayan birbirinden ilginç 21 canlıyı tanıttı. Papua Yeni Gine'de yaşayan ancak halen bazı türleri üzerindeki gizem perdesi aralanmamış olan meyve yarasaları, Uluslararası Çevre Koruma Programı tarafından 2009 yılında gözlemlendi. Yoda Yarasası olarak adlandırılan bu yarasalar Papua Yeni Gine'nin yüksek bölgelerindeki ormanlarda yaşıyor.

