Nesli tükenmekte olan su samurları bu kez grup halinde görüntülendi

Son dakika haberi... Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinde, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan su samurları, grup halinde görüntülendi.

Şenoba'da görevde olan güvenlik korucuları, Hizil Çayında daha önce karşılaşmadıkları bir hayvanın yüzdüğünü fark etti. Hemen cep telefonlarını açan güvenlik korucuları, o anları kaydetti. Cep telefonu kameralarına kaydedilen hayvanın nesli tükenme tehlikesi altında bulunan su samurları olduğu anlaşıldı.