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Nesli tükenmekte olan hayvan Adıyaman'da görüldü! Hemen cep telefonuna sarıldı
Son dakika haberi... Adıyaman’ın Besni ilçesinde tarlasında çalışan bir vatandaş kış ayında lekeli semender gördü.Heyecanlanan vatandaş cep telefonu ile semenderin görüntülerini kaydetti.
Son dakika haberi... Adıyaman'ın Besni ilçesinde tarlasında çalışan bir vatandaş kış ayında lekeli semender gördü.Heyecanlanan vatandaş cep telefonu ile semenderin görüntülerini kaydetti.