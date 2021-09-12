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Nesli tükenmekte olan Akdeniz fokuna 'Gel bili bili' diye seslendi | Muğla'da çekilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu

DHA
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Giriş: 12.09.2021 23:30
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, nesli tükenmekte olan türler arasında yer alan Akdeniz foku, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüyü çeken kişinin foka 'Gel bili bili' diye seslenmesi dikkat çekti.

Fethiye'de tekne turuna çıkanlar, Şövalye Adası açıklarında, bir sürprizle karşılaştı. Fok görenler önce şaşırdı, ardından da cep telefonlarına sarıldı.

Bir süre suda yüzen fok gözden kaybolurken, o anlar teknedekiler tarafından görüntülendi.

Nesli tükenmekte olan foka ’Gel bili bili’ diye seslendi
Nesli tükenmekte olan foka 'Gel bili bili' diye seslendi
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