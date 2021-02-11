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Nesli tükenmekte! Aydın'da görüntülendi! Köpek büyüklüğünde yırtıcı...

AA
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Giriş: 11.02.2021 09:04
Son dakika haberi... Aydın'ın Kuşadası ilçesinde nesli tükenmekte olan saz kedisi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kuşadası Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Park Müdürü Koray Aşık, "Bir köpek büyüklüğünde, yırtıcı etçil bir tür olan yaban kedisi, deltadaki doğal yaşam dengesi için vazgeçilmez bir türdür." dedi. Son dakika haberi... Aydın'ın Kuşadası ilçesinde nesli tükenmekte olan saz kedisi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kuşadası Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Park Müdürü Koray Aşık, "Bir köpek büyüklüğünde, yırtıcı etçil bir tür olan yaban kedisi, deltadaki doğal yaşam dengesi için vazgeçilmez bir türdür." dedi.
Nesli tükenmekte! Aydında görüntülendi! Köpek büyüklüğünde yırtıcı... NESLİ TÜKENMEKTE! AYDIN'DA GÖRÜNTÜLENDİ! KÖPEK BÜYÜKLÜĞÜNDE YIRTICI...
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