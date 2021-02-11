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12 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Nesli tükenmekte! Aydın'da görüntülendi! Köpek büyüklüğünde yırtıcı... Nesli tükenmekte! Aydın'da görüntülendi! Köpek büyüklüğünde yırtıcı... Son dakika haberi... Aydın'ın Kuşadası ilçesinde nesli tükenmekte olan saz kedisi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kuşadası Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Park Müdürü Koray Aşık, "Bir köpek büyüklüğünde, yırtıcı etçil bir tür olan yaban kedisi, deltadaki doğal yaşam dengesi için vazgeçilmez bir türdür." dedi. Giriş Tarihi: 11.02.2021 08:42 Güncelleme Tarihi: 11.02.2021 08:45
Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkında görev yapan koruma ekibi, koruma ve kontrol faaliyeti esnasında bir yaban hayvanını fark etti.
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Cep telefonuyla kayıt altına alarak, türünü belirmeye çalışan ekip üyeleri, hayvanın nesli tükenmekte olan
"saz kedisi" olduğunu tespit etti. Kuşadası Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Park Müdürü Koray Aşık, yaptığı açıklamada, saz kedisinin, Milli Park'ta koruma altındaki önemli türlerden olduğunu belirtti. KÖPEK BÜYÜKLÜĞÜNDE
Milli park sahasının zengin bir yaban hayatı çeşitliliğine sahip olduğunu belirten Aşık,
"Nesli tehlike altında olan saz kedisi, Büyük Menderes Deltasında özgürce yaşayan, biyolojik çeşitlilik açısından çok önemli bir yaban hayvanıdır. Bir köpek büyüklüğünde, yırtıcı etçil bir tür olan yaban kedisi, deltadaki doğal yaşam dengesi için vazgeçilmez bir türdür." dedi. HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Vahşi doğada rastlanması oldukça güç bir olay Tunceli'de görüntülendi. Fotoğrafçı tarafından görüntülenen o anlarda
nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak ve koruma altındaki dağ keçileri aynı karede! Bakın neler oldu?
Tunceli'de fotoğrafçılık yapan Ulaş Özyol, dünyada ve Türkiye'de nesli tehlike altında olan vaşak ile koruma altında bulunan dağ keçilerini aynı karede görüntüledi.